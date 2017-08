Fausto Saredi e Stefania Orselli all’Auditorium

Foto varie

Giovedì 3 agosto 2017 alle ore 21 all’Auditorium comunale, terzo appuntamento (dei cinque in programma) con il “Maccagno Lake Festival”, la rassegna organizzata in collaborazione con l’Associazione MusicArte di Luvinate (Va).

Musiche dal mondo è il titolo dello spettacolo in programma, interpretato da Fausto Saredi al clarinetto e da Stefania Orselli al pianoforte. I due artisti ripercorreranno un viaggio ideale attraverso Nazioni di tutto il mondo, attraverso brani strumentali tipici di ogni Paese ricordato.

L’ingresso è libero.

«Questa prima edizione di “Maccagno Lake Festival», dice il Sindaco di Maccagno con Pino e Veddasca Fabio Passera, «sta ottenendo un successo aldilà delle più rosee attese».

«In questa occasione, sono particolarmente felice ed orgoglioso di ritrovare Fausto Saredi, che qui si esibirà con Stefania Orselli. Fausto è nativo di Armio, e da noi gioca, praticamente, in casa. La sua presenza deve essere uno stimolo per i giovani che si avvicinano alla musica: lo studio e l’impegno nel tempo possono portare a risultati eccellenti anche per chi nasce in provincia. Con l’occasione ringrazio anche la persona che mi ha aiutato concretamente nel realizzare il festival: parlo di Roberto Scordia, presidente di MusicArte e anche lui eccellente musicista. La nostra era una scommessa, ma possiamo dire che ne valeva davvero la pena».