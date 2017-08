Fbc Saronno: in 35 al raduno

Trentacinque atleti erano presenti ieri mattina al primo raduno dell’Fbc Saronno, storico team cittadino che quest’anno, il terzo dalla rinascita, parteciperà al campionato di Eccellenza. I biancocelesti si presentano completamente rinnovati solo tre, infatti, i confermati Diego Surace, Mirko Di Pierro e il capitano Michele Scavo.

“Siamo una squadra molto rinnovata – conferma il capitano – ovviamente stiamo lavorando per trovare l’amalgama giusta. Fin dal queste primi fasi devo dire che il clima è giusto per far bene”. Ottimista anche il mister Andrea Mazza: “Devo dire che la scelta non mi manca: tanti talenti, tanti giocatori ma soprattutto tanta voglia di essere qui e fare bene insieme per la maglia”.

La prima occasione per vedere i biancocelesti in campo sarà sabato 19 agosto quando alle 16 al centro sportivo Matteotti si giocherà la prima amichevole contro la Pro Lissone mentre domenica 20 spazio alla prima trasferta ad Arona.