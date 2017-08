Fermarono il killer di Berlino, richiesta archiviazione per i due agenti

Foto varie

“La buona notizia della richiesta di archiviazione, con la motivazione di ”evidente’ legittima difesa, per i due poliziotti che hanno catturato il killer di Berlino e’ un ulteriore e importante motivazione per proseguire il percorso intrapreso dal presidente Maroni e da Regione Lombardia, che ha come obiettivo quello di realizzare un nuovo Commissariato di Polizia a Sesto San Giovanni“.

Lo afferma Viviana Beccalossi, assessore regionale al Territorio, Urbanistica e Citta’ metropolitana, commentando la decisione della Procura di Monza di chiedere l’archiviazione per i due poliziotti che lo scorso 23 dicembre uccisero il terrorista

della strage di Berlino Anis Amri.

“Realizzare a Sesto San Giovanni un nuovo Commissario per consentire agli agenti della Polizia di lavorare in un ambiente piu’ moderno e funzionale – prosegue l’assessore Beccalossi – e’ il riconoscimento piu’ alto e tangibile non solo per i due agenti che hanno fermato Amri, ma per tutti i rappresentanti delle Forze dell’ordine del nostro Paese”. “Abbiamo gia’ avuto scambi di idee preliminari con il Comune di Sesto San Giovanni per affrontare i primissimi aspetti tecnico-urbanistici, nei

prossimi giorni – conclude Viviana Beccalossi – il percorso proseguira’ ed entrera’ nel vivo con un incontro con il Prefetto Lamorgese per definire tutti i dettagli dell’operazione che dovra’ essere realizzata sulle ex aree Falck, in prossimita’ della

Citta’ della Salute e della nuova Stazione Ferroviaria”.