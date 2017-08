Ferragosto col bel tempo: sole, caldo e poche nuvole

foto generiche tempo libero

Sole, caldo e poche nuvole. Queste le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per le prossime giornate, nella zona di Varese. Oltre a un leggero rialzo delle temperature, con le massime che potrebbero arrivare anche a 33 gradi in pianura, vi sarà anche una leggera brezza costante che renderà la giornata più piacevole, nonostante la temperatura.

Oltre a lunedì che sarà caratterizzato da qualche nuvola di passaggio, anche a Ferragosto, 15 agosto, vi saranno «Cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in lieve aumento – spiegano dal Centro -. In serata e nella notte qualche nuvola di passaggio ma asciutto o soltanto poche gocce in montagna. Vento in quota debole occidentale. Al suolo debole da est o calme».

Il resto della settimana sarà caratterizzato sempre dal bel tempo, con poche nuvole di passaggio, sole, e temperature nella media stagionale.