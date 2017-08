Ferragosto in vetta o in grotta, con il sole che ci scotta

La festa degli alpini a Ferragosto

Tempo bello, tante iniziative e pochi fuochi d’artificio per trascorrere all’aria aperta e in compagnia la festa clou dell’estate.

Sole, caldo e poche nuvole. Queste le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per le prossime giornate, nella zona di Varese. Oltre a un leggero rialzo delle temperature, con le massime che potrebbero arrivare anche a 33 gradi in pianura, vi sarà anche una leggera brezza costante che renderà la giornata più piacevole, nonostante la temperatura.

VARESE – CAMPO DEI FIORI

Una tradizione amata da tutti i varesini. A Ferragosto si sale in vetta per partecipare alla Santa messa che si svolgerà sotto le Tre Croci e poi fermarsi a pranzo alla festa degli alpini.

Ricordiamo che salire in vetta sarà vietato al traffico privato per tutta la giornata. Ci sarà il servizio di navette dalle 8.45 e proseguirà fino alle 17.30. In aggiunta alle normali corse della linea C, sarà attivo un potenziamento sulla tratta Stadio-Sacro Monte: dalla fermata di via Manin, angolo via Valverde, in direzione stazione Vellone e viceversa, partiranno bus ai minuti .01, .16, .31 e .46 di ogni ora, in concomitanza con l’orario di apertura della funicolare. Dalla stazione di Vellone, corse di rientro ai minuti .00, .15, .30 e .45 di ogni ora. S

i ricorda che tutti i titoli di viaggio degli autobus urbani sono validi anche sulla funicolare. www.autolineevaresine.it/www.ctpi.it.

VARESE – SACRO MONTE

Al Sacro Monte, primo appuntamento questa sera, lunedì 14 agosto – ore 20.30: Fiaccolata dalla Prima Cappella recitando il Rosario, nello spirito dell’ “Amoris Laetitia” ore 21.30: S.Messa solenne, celebrata da mons. Roberto Busti, sul piazzale Paolo VI, all’ingresso laterale del Santuario.

Domani, 15 agosto, sarà la volta dell’arte. Alle ore 11.00, 14.30 e 17.00 continuano gli approfondimenti guidati, organizzati dalle guide di Archeologistics, alle cappelle della via sacra del Sacro Monte di Varese. In tale occasione verranno eccezionalmente aperte le vetrate della XIV cappella, dedicata all’Assunzione della Vergine. Il punto di ritrovo è previsto direttamente presso la XIV cappella.

Chi parteciperà ad una delle visite alla XIV cappella, potrà anche visitare la vicina Casa Museo Lodovico Pogliaghi, luogo di grande fascino e atmosfera ricco di oggetti d’arte, al costo speciale di 3 €.

VARESE

Alternativa in città nel quartiere di Bizzozero dove è in corso l’attesissima festa che si svolge al parco comunale di largo Gajard (l’area verde situata dietro al supermercato Carrefour, in fondo a viale Borri), ed è organizzata dall’ Associazione Club Bizzozero onlus e si concluderà il 16 agosto. – Tutto il programma

VARESE VILLAGGIO VILLA CAGNOLA

Nell’Adventure Park si offrono lezioni dalle 10.00 alle 12.00 nella cornice del Villaggio Cagnola. Le lezioni avranno una durata media di 45 minuti (30 minuti per i bambini). I partecipanti verranno suddivisi in gruppi a seconda dell’età. Per maggiori informazioni rivolgersi agli indirizzi e-mail indicati.

COSTO: una lezione: bambini 5,00€ – adulti 10,00€ / quattro lezioni: bambini 15,00€ – adulti 35,00€

BREZZO DI BEDERO

La Parrocchia di S. Vittore in Brezzo di Bedero organizza presso l’Oratorio di via Roma la Festa d’Agosto. Ricco il programma che parte sabato 12 e continua fino a Ferragosto. Tutte le sere dalle 19 apertura dello stand gastronomico dove sarà possibile trovare gustose specialità cucinate dagli chef. – Tutto il programma

RANCO

“Ferragosto sotto il Salice”, la manifestazione da mercoledì 9 al 15 agosto nei Giardini a Lago, punta di Ranco. Stand gastronomico tutti i giorni e ballo popolare.

LAVENO MOMBELLO

Avrà inizio venerdì 11 agosto il programma del Ferragosto Lavenese. I fuochi d’artificio non ci saranno ma ci sono le bancarelle e lo stand gastronomico della Pro Loco attivo tutte le sere Tutto il programma

LUINO

Da sabato a martedì tanti appuntamenti in piazza, a cura della Pro Loco. Stand gastronomico attivo e musica in libertà in piazza. In particolare, lunedì concerto di Omar Pedrini al Parco a Lago. All’imbarcadero è aperta la personale di Gianni Cazzaro “Luino, il lago e i dintorni“

Martedì è in programma il concerto di pianoforte di Antonio Davì che si terrà alle ore 21.00 presso l’Arena del Parco a Lago.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA

Sagra di San Rocco a Campagnano con gastronomia e musica, dalle 19, da lunedì a mercoledì.

PORTO VALTRAVAGLIA

Lunedì 14 gastronomia a partire dalle 19 e alle 21 Dj Stefano Battaglia e Drag Queen Show con Safira e Sexolina. Martedì 15 gastronomia dalle 12 alle 19, processione della Madonna e alle 20 e 30 e a seguire ballo liscio alle 21 con Rita e Giò e estrazione della lotteria.

ISPRA

La Proloco Ispra organizza in Piazzale Rapazzini (Lungolago) il Ferragosto Isprese 2017.

Lunedi 14 Agosto dalle ore 19:00 Apertura Stand Gastronomico dalle 21:00 Musica e Ballo Spettacolo con Serena Nitti

Martedì 15 Agosto dalle ore 12:00 Pranzo di Ferragosto dalle ore 19:00 Apertura Stand Gastronomico Musica e Ballo con Emanuela Bongiorni

MARZIO

Ferragosto aperitivo in piazza alle 11 e 30. Dalle 14 e 30 “Baby Day”: pomeriggio con gonfiabili e alle 21 tombolata.

VALGANNA

Ferragosto, festa del gnocco fritto al Prato Airolo a Ganna. Gastronomia alle 12 e 30 e alle 19 e 30 e serata danzante.

BUSTO ARSIZIO

AL LATIN EXPO, la fiera latinoamericana, dal 15 agosto sarà la volta del Brasile, paese a cui si ispireranno tutti i momenti di festa

JERAGO CON ORAGO

Continua il programma di “Jerago con Orago Beach” – Tutto il programma

TRADATE

Torna la festa dal Rione Allodola, tradizione decennale del periodo di Ferragosto, in programma a Tradate (vicino all’ospedale) da sabato 12 agosto fino al 16 agosto. In programma tante iniziative che prendono spunto dalla vocazione religiosa della festa. - Tutto il programma

BARASSO

Tradizionale Santa Messa nel Grande Salone a quota -48 metri all’interno della cavità. È questo il primo appuntamento della giornata di visite guidate proposte.

Il ritrovo per le escursioni, compresa la salita alla Santa Messa, è sempre presso la Colonia Elioterapica Marisa Rossi, in via al Piano 3, Barasso.

La prima visita guidata partirà alle 9.30 dalla Colonia Rossi e permetterà una volta giunti nel Grande Salone, di partecipare alla celebrazione della Santa Messa; le altre escursioni avranno luogo alle ore 14.30 e 15.00 sempre dalla Colonia.

Per tutta la giornata sarà attivo un servizio ristoro presso il punto di partenza con carne alla griglia e polenta. In caso di maltempo le escursioni potranno essere annullate.

E’obbligatoria la prenotazione, via internet, cliccando su https://www.grottaremeron.net/visite/ordinarie/

BEDERO VALCUVIA

Tutti sono invitati alle ore 21,00 del giorno 14 agosto alla “Grande Tombolata” sul piazzale della chiesa di S. Ilario a Bedero Valcuvia.

FERRAGOSTO CON IL FAI

Martedì dalle ore 10 alle 18, il Monastero di Torba, Villa Della Porta Bozzolo e Villa Panza beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Gornate Olona, a Casalzuigno, e a Varese, offrono la possibilità di consumare un picnic, che non preveda l’accensione di fuochi, nei loro caratteristici giardini per trascorrere un Ferragosto in famiglia circondati dalla natura.

VETTE D’ARTIFICIO 2017

Il Festival di Fuochi d’Artificio 2017 fa tappa questa sera, lunedì 14 agosto, a Santa Maria Maggiore (VB)!

CANTON TICINO

Appuntamento musicale con Ceresio Estate per Ferragosto.

Alle ore 16 sul Monte Tamaro verrà proposto un programma di compositori italiani (Marcello, Corelli, Piatti, Tartini) a cavallo tra Sei e Settecento intitolato “Et in arcadia ego”. A eseguirlo, nell’ambiente raccolto della Chiesa Santa Maria degli Angeli,progettata da Mario Botta, saranno tre giovani solisti: Teodoro Baù alla viola da gamba, ascoltato lo scorso anno con il gruppo “ La fonte Musica” e membro di rinomati ensembles, tra cui i Barocchisti di Diego Fasolis; Federico Toffano, già primo violoncello della “European Union Baroque Orchestra” e Jadran Duncumb al liuto, che si è formato presso il prestigioso Royal College of Music di Londra e negli ultimi anni si è dedicato con successo anche al repertorio di chitarra barocca e tiorba.

Ricordiamo che i mezzi pubblici viaggeranno con l’orario estivo ma che alcune tratte di Autolinee Varesine resteranno ferme.

Per chi avesse bisogno urgente di farmaci, segnaliamo le farmacie aperte per turno a Ferragosto.-