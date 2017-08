Ferragosto nella grotta del Remeron

Dentro la grotta Remeron (inserita in galleria)

Tradizionale appuntamento con la Grotta Remeron nel giorno di Ferragosto.

Si inizierà con la suggestiva Santa Messa nel Grande Salone a quota -48 metri all’interno della cavità per poi proseguire con le visite guidate anche nel pomeriggio.

Il ritrovo per le escursioni, compresa la salita alla Santa Messa, è sempre presso la Colonia Elioterapica Marisa Rossi, in via al Piano 3, Barasso. Non è possibile presentarsi direttamente all’ingresso della Remeron senza aver prima espletato, presso il punto di partenza, le operazioni di registrazione a fini assicurativi.

La prima visita guidata partirà alle 9.30 dalla Colonia Rossi e permetterà una volta giunti nel Grande Salone, di partecipare alla celebrazione della Santa Messa; le altre escursioni avranno luogo alle ore 14.30 e 15.00 sempre dalla Colonia.

Per tutta la giornata sarà attivo un servizio ristoro presso il punto di partenza con carne alla griglia e polenta. In caso di maltempo le escursioni potranno essere annullate.

E’obbligatoria la prenotazione, via internet, cliccando su https://www.grottaremeron.net/visite/ordinarie/