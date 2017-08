Ferrero, il veterano: “Ognuno di noi ha grandi motivazioni”

presentazione squadra pallacanestro varese

Nel corso della presentazione della nuova Openjobmetis, coach Attilio Caja ha dedicato un lungo passaggio ricco di elogi a Giancarlo Ferrero, l’ala piemontese che nel finale dello scorso campionato ha ereditato la fascia di capitano da Cavaliero e che ora è pronto alla terza stagione a Varese.

«Le parole e i complimenti del coach mi fanno arrossire ma naturalmente fanno piacere – racconta Ferrero – e poi sono anche indice della grande responsabilità di cui mi devo fare carico. Due anni fa, in questa stessa occasione, ero uno sconosciuto che iniziava a giocarsi le sue possibilità con addosso la maglia di Varese: ora sono il capitano ma sono conscio che nello sport, a ogni avvio, si tira una linea e si deve dimenticare cosa è avvenuto in precedenza. Ogni volta si riparte da capo per riconquistare la fiducia e gli applausi delle persone».

Da buon veterano, Giancarlo ha subito preso contatto con i nuovi compagni: «Abbiamo trascorso la giornata insieme per le visite mediche, e quindi ho già avuto modo di chiacchierare con ciascuno di loro. Tutti hanno un proprio obiettivo per la stagione e lo vogliono conquistare, mi pare che sappiano esattamente dove sono arrivati e che siano spinti da forti motivazioni. E del resto questi sono i motivi per cui la società li ha scelti»

Infine Ferrero non ha dubbi quando gli si chiede chi gli mancherà. «Faccio due nomi. Il primo è Daniele Cavaliero che per me è diventato quasi un fratello. Sono stato a trovarlo anche questa estate nella sua Trieste e gli auguro davvero di reincontrarci in Serie A. E poi Kristjan Kangur: ha giocato in Serie A per tanti anni e non è certamente stato un caso. Per me è stato un esempio come uomo, come giocatore, come professionista. Di sicuro, quando avrò bisogno di un consiglio, mi rivolgerà anche a loro».

presentazione squadra pallacanestro varese

AVRAMOVIC: VOLEVO ESSERE QUI DAL PRIMO GIORNO

foto di S. Raso / VN

In attesa del ritorno a Varese di Norvel Pelle, la “vecchia guardia” biancorossa era composta oggi solo da due atleti: Ferrero e Aleksa Avramovic, la giovane guardia serba rimasta alla Openjobmetis, desiderosa di riscatto, e pronta a guadagnare quei minuti che lo scorso anno Caja gli aveva ridotto dopo il suo arrivo. «Con il coach ho parlato un mese fa, qui a Varese, quando la squadra era ancora in costruzione. Lui e Claudio (Coldebella ndr) mi hanno detto cosa chiedono alla mia stagione: energia, intensità, crescita. E un contributo forte soprattutto in difesa».

Così Avramovic ha scelto di non andare alle Universiadi ma di presentarsi fin da subito a Masnago. «Da un lato mi è dispiaciuto, ma la mia volontà principale era quella di essere in ritiro con la Openjobmetis, il club che mi ha dato un contratto, fin dal primo giorno. So bene che non è la stessa cosa entrare in corsa, dopo un paio di settimane: si comincia immediatamente a costruire il gruppo, a fare squadra, e per questo ho scelto di non andare con la Serbia a Taipei».