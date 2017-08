Pallavolo e giavellotto si incontrano a Sacconago

I giocatori della Power Volley e la giavellottista australiana Kelsey-Lee Roberts

La pista d’atletica di Sacconago dedicata ad Angelo Borri non chiude ad agosto e rilancia la propria attività ospitando squadre ed atleti di livello nazionale e mondiale. Questa mattina il vicesindaco e assessore allo Sport, Stefano Ferrario, ha incontrato i giocatori della Power Volley Milano che si stanno preparando per il prossimo campionato di serie A1 e la giavellottista australiana Kelsey-Lee Roberts, decima ai mondiali di Londra.

L’impianto situato a Sacconago si dimostra, dunque, ideale per atleti professionisti che possono utilizzarlo in previsione delle gare che li attendono. Il vicepresidente della Asd Pro Patria Angelo Petazzi rilancia anche le attività che si svolgeranno a settembre: «Domenica si terrà un incontro tra un gruppo di giavellottisti provenienti da diverse zone della Lombardia con l’atleta australiana di stanza a Gavirate – spiega Petazzi – terrà una vera e propria lezione sul giavellotto dispensando consigli e lanciando con gli atleti italiani».

Il 9 settembre si terrà anche la classica staffetta “Sei in Busto” mentre il 12 la pista sarà aperta per il Mennea Day, una giornata dedicata al grande 200metrista italiano, detentore per decenni del record mondiale sulla distanza: «Chiunque potrà partecipare alle gare sui 200 metri con tanto di cronometro ufficiale».

Anche la squadra di volley maschile di Milano si sta allenando sull’anello del centro Angelo Borri. Anche per quest’anno, infatti, il PalaYamamay ospiterà anche il team maschile della Power Volley, oltre alle ragazze della Uyba Volley.