Festa della parrocchia, limitazioni al traffico

In occasione della festa patronale della Parrocchia di Santa Maria Assunta in programma per lunedì 14 agosto, la polizia locale di Luino ha disposto alcune limitazioni alla circolazione.

Per il 14 agosto: in Piazza Piave è istituito il temporaneo divieto di sosta con rimozione forzata dalle 19.00 alle 23.00 del 14 agosto.

Divieto d’accesso all’incrocio Piazza Piave/Via dei Martiri dalle 19 alle 23.

Via Asmara: istituzione del senso unico con direzione Piazza Piave/Rotonda del laghetto per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli delle forze dell’ordine, dei mezzi di soccorso, e dei residenti in via Pascoli dalle 19.00 alle 23.00 sempre del 14 agosto.