Festa e antiche tradizioni per la Madonna di San Martino

Besano, il colle di San Martino - foto di Marianna Salerno

(foto di Marianna Salerno)

Una festa molto sentita in paese e in Valceresio, e l’occasione per conoscere, se non ci siete mai stati, un luogo molto suggestivo. Sabato e e domenica 3 settembre, Besano festeggia la Madonna sul Colle di San Martino, un punto panoramico che con la sua chiesetta domina il paese e permette di godere di un incantevole panorama su Besano, il Ceresio e un tratto di Valceresio.

La festa si apre sabato alle 19.30, con l’apericena a cura dell’associazione Raptors, che permetterà di degistare vini, salumi e formaggi del territorio. Seguirà una serata di musica dal vivo.

Domenica 3 settembre, alle 10.45 concerto a San Martino con la banda musicale “La Concordia”, seguito dalla Messa.

A pranzo tutti in Oratorio, dove si possono gustare le specialità cucinate dagli Alpini di Besano (meglio prenotare, presso l’edicola Dany). Nel pomeriggio la festa prosegue con l’incanto dei canestri e l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria.