Festival della Comicità 2017, un’edizione alla grande

francesco pellicini

Ormai alle battute finali il Festival del teatro della musica e della comicità 2017, undicesima edizione, che sarà ricordato come una delle più belle e riuscite iniziative della sua lunga storia. 18 piazze di scena, oltre 50 artisti coinvolti, big della musica italiana e della comicità, generi di scena differenti ben amalgamati dall’esperienza dell’organizzazione. Sono stati infatti oltre 15.000 gli spettatori nelle piazze estive per un tour partito il 17 giugno a Canzo con i Legnanesi che hanno fatto registrare il tutto esaurito (circa 1.000 persone).

Molto bene le tappe di Domodossola, Luino con Enrico Ruggeri e Francesco Pellicini da record (5.000 mila le presenze), Sgarbi a Villa Rizzoli sul lago di Como (800 presenze), Giorgio Conte a Lugano (500 presenze), Fabio Treves al Maga di Gallarate (1.000 presenze) e molti altri eventi tra cui citare Alberto Patrucco a Varese, Bocor Moffa a Maccagno con Pino Veddasca, E se Lucio fosse qui, omaggio a Lucio Battisti a Villa Cagnola Gazzada Schianno, I Trenincorsa a Ponte Tresa, Midani a Gavirate, Cremonesi e Locati a Cannobio con il teatro comico di strada, I Delfini d’acqua dolce a Ispra.

Ancora due gli appuntamenti in cartellone prima di calare il sipario del magnifico successo del 2017: lunedì 7 agosto, ingresso gratuito, alle ore 21.00, sarà di scena Francesco Pellicini con la band i Delfini d’acqua dolce a Caldè (Castelveccana) nella suggestiva piazza a lago. Stand gastronomici attivi dalle 19.00. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale e dall’attivissima Pro loco. Dopo un mese di sosta il festival si trasferirà per l’ultima data a Lovere, sul lago di Iseo con Saule Kilate e le fontane illuminate in “Il sogno di una notte di mezza estate”.

Visibilmente soddisfatto lo stesso direttore artistico Francesco Pellicini e l’associazione Festival del teatro e della comicità città di Luino. Così afferma l’attore luinese: “Ogni anno organizzare divine sempre più difficile per tante ragioni, ma poi il successo, il calore, l’entusiasmo delle piazze è talmente straripante che ti ripaga sempre di tutto. Non posso non citare il record di presenze di sempre a Luino per una manifestazione con il concerto di Ruggeri, gli ottimi concerti di Conte, Treves, gli eventi culturali di Sgarbi, davvero molto molto bello, il teatro comico di strada, la comicità classica. Oggi il festival è una realtà ben più nota rispetto al bacino di utenza a cui si riferisce. Mi scrivono da tutta Italia per partecipare e non nego che la cosa mi faccia assai piacere!”.

Unica data da recuperare sarà l’omaggio a Francesco Guccini con Stefano Orlandi a Germignaga, presumibilmente il 24 settembre. Il sentito lutto cittadino proclamato dal sindaco Marco Fazio (proprio il giorno di scena prestabilito) al fine di ricordare la storica figura dello scomparso sindaco Giorgio Garagnani, ha impedito l’esecuzione dello show trovando tutti d’accordo nell’individuare una data di recupero.