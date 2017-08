Fignano diventa nel weekend una piccola Brera

Foto varie

Arte, colori e fiori. Fignano, il rione di mezzo di Gavirate, in festa domenica prossima 3 settembre con un’iniziativa dal sapore originale: la festa dei “Fiori e dei graffiti”. E non finisce qui, perché anche lunedì sera è prevista una speciale sorpresa musicale. Ma andiamo per gradi.

L’evento è organizzato dall’associazione “Amici di Fignano”, col patrocinio del Comune di Gavirate.

Domenica, dopo la messa prevista per le le 10.30 ci sarà un aperitivo, un’ora dopo. Poi truccabimbi, pony e laboratori per grandi e piccini.

Alle 16 merenda e alle 17 un momento musicale coi “Bistrot”. Lungo tutta la via fiori, colori, foto artisti al lavoro e che esporranno le loro opere: il quartiere si trasformerà in una piccola Brera.

Lunedì 4 settembre, poi, all’auditorium, alle 20.45, Roberto Filippetti presenta “Beato Angelico, splendore, bellezza della verità”.

Tutti gli eventi della festa sono gratuiti.