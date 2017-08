Finale emozionante alle Bettole: c’è il Gran Premio Città di Varese

Il Gran Premio, dopo una falsa partenza a causa di una gabbia che si aperta con troppo anticipo, è stato vinto da Mossiere. Il baio allenato da Gasperini e montato da Maniezzi ha fatto prevalere il suo spunto su Shukal, già vincitore della scorsa edizio

L’ultimo sabato estivo di corse coincide, come tradizione, con la disputa del 66° Gran Premio Città di Varese, classica prealpina per antonomasia in programma alle ore 23.20 sui 2250 metri della pista in erba.

Solo nove i soggetti al via, per volere ministeriale di un aumento di montepremi complessivo che, in sostanza, penalizza corse che, fino a qualche anno fa, avevano nell’affollamento una delle loro immancabili caratteristiche.

Fra questi, spicca Deplusenplus, facile vincitore del premio Eredi Pastorelli, ultimo viatico all’odierno appuntamento. L’allievo di Marco Gasparini, allenatore campione in carica, dovrebbe trovare schema gradito per la presenza di molti possibili front runner e, per questo, ha tutte le carte in regola per coronare il suo esponenziale percorso di crescita stagionale.

Interessante anche la chance di Darling Filly, alla sua quarta partecipazione al memorial Carlo Curti, che, dovesse riuscire nell’impresa di battere i maschi, sfaterebbe il tabù che vede le femmine sempre sconfitte dal 1997 in avanti.

Non lontani nella valutazione nemmeno Pincode e Can Chen Junga, finiti vicinissimi nel loro ultimo comune ingaggio e, per questo, virtualmente inseparabili. L’unico che pare realmente in grado di ribaltare il pronostico è Pretending, portacolori della Effevi agli ordini di Alduino e Stefano Botti, chiamato, però, al mai semplice debutto sul tracciato.

Di buona qualità anche l’handicap limitato intitolato ad Edo e Ietta Grizzetti, da disputarsi sul miglio. Istrana, prima fra i battuti del premio La Novella, ha collocazione ancora possibile e, nel complesso, si fa preferire sia a Grand Oriente, secondo nell’edizione 2016, che a Marea Rosa, facile vincitrice alla prima sulla pista, ma nessuno dei partecipanti è realmente tagliato fuori dalla lotta per il successo.

Emozionante sarà anche il Trofeo Pinuccio Molteni, condizionata per puledri che farà da preludio all’evento più atteso della stagione. Sopran Helga, sconfitta nel Trofeo Virginio Curti dall’oltremodo declassato Sweet Gentle Kiss, proverà a rifarsi contro avversari ancora da inquadrare, dai quali emergono Elixir Of Life e Perfectly Frozen, con quest’ultimo che pare in grado di ribaltare il recente riferimento comune. Curiosità anche per Admiral Thrawn, dominatore al debutto proprio sulla pista e passibile di ulteriore miglioramento.

L’imperdibile serata prenderà il via alle ore 20.20 con la periziata sul doppio chilometro allungato dedicata a Marco Paganini, nella quale i favoriti Credarola e Zundapp dovranno fare i conti con Song Of Paradise, alla prima apparizione fra i professionisti dopo alcune prove di rodaggio in amatori. Il successivo memorial Maria Sacco sembra, invece, poter passare fra Gordon Gekko, Clever Bend e Sandokan, tutti una spanna abbondante sopra il resto dei partecipanti.

Numeroso e incerto anche l’handicap per femmine in ricordo di Domenico Ferrero, nel quale Lorqueen, rientrata senza colpo ferire nel La Novella, guida le gerarchie su Sogno nel Cielo, molto pericoloso sulla penultima prestazione, e la rientrante A Fari Spenti, altrettanto insidiosa in caso di condizione già vicina al suo abituale livello.