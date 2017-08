Finalmente i temporali

Foto varie

Una boccata di fresco per chi rimane in città, e una settimana con le attese precipitazioni, fra rovesci e bassa pressione.

Dopo l’assaggio “violento” a cui abbiamo assistito in alcune località dell’Alto Varesotto ieri, domenica, ecco la situazione dei giorni che verranno fotografata dal Centro Geofisico Prealpino: “Dopo il passaggio della perturbazione di ieri, oggi temporanea stabilità atmosferica. Le correnti atlantiche hanno abbassato le temperature che sono rientrate nella media del periodo. Da domani a giovedì una bassa pressione con minimo sulle Isole Britanniche porterà correnti umide verso la regione padano-alpina. Sono previsti rovesci e temporali”.

PREVISIONI – Per oggi, lunedì 7 agosto alternanza di sole e passaggi nuvolosi. Asciutto o isolati rovesci in montagna. Temperature in lieve diminuzione.

Martedì nuvolosità irregolare spesso estesa. Al mattino asciutto, nel pomeriggio e in serata rovesci e temporali su Alpi e Prealpi. Sulla pianura asciutto o isolati rovesci. Temperature massime in diminuzione.

Mercoledì sulla fascia alpina e prealpina molte nuvole con rovesci e temporali. Sul resto della regione a tratti soleggiato con scarsa probabilità di rovesci. Temperature minime in lieve diminuzione.

TENDENZA – Giovedì 10 agosto: fino a sera ancora nuvolosità estesa e rovesci e temporali più probabili in montagna.

Venerdì 11 ben soleggiato e asciutto. Ventilato da Nord. Temperature senza variazioni.

TEMPERATURE – Oggi, lunedì, sono previste massime ancora oltre i 30 gradi. Temperature che scenderanno nei prossimi giorni in vista dell’arrivo della perturbazione: da martedì saranno le minime – quindi le temperature rilevate durante le ore notturne – ad essere in lieve diminuzione, si arriverà attorno ai 16, 17 gradi.