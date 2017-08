Finanza, cambio della guardia alla compagnia di Luino

Foto varie

Il Tenente Felice Stringile è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Luino.

L’Ufficiale originario della Provincia di Avellino si è arruolato nella Guardia di Finanza nel 2009 ed ha concluso il proprio percorso formativo presso l’Accademia del Corpo nel 2014, dove si è laureato in Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria. Inoltre, è in possesso di un master in Criminologia e studi giuridici forensi ed ha conseguito anche la laurea in Giurisprudenza.

Il Tenente Felice Stringile proviene dal Gruppo Pronto Impiego di Roma, ove ha ricoperto l’incarico di Comandante della Sezione Operativa, articolazione deputata prioritariamente alla gestione delle scorte e mantenimento dell’ordine e sicurezza pubblica.

Il Capitano Alberto Potenza, dopo 5 anni di intenso lavoro che ha portato al conseguimento di lusinghieri e importanti risultati di servizio nella lotta al contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica, ed al contrasto alla criminalità economica e finanziaria, lascia il testimone al più giovane collega, ed andrà ora a ricoprire un prestigioso incarico presso il Nucleo di Polizia Tributaria di Vicenza.

In occasione del passaggio di consegne al suo successore, il Comandante Provinciale di Varese, Col. t.ST Francesco Vitale, ha sottolineato il pregevole lavoro svolto dal Cap. Alberto Potenza in un importante contesto economico-finanziario caratterizzato anche dalla presenza di numerosi valichi di confine, nonché, ha rivolto al Ten. Felice Stringile un augurio di buon lavoro nel nuovo prestigioso incarico, auspicando che possa cogliere ulteriori successi, nell’interesse dell’intera collettività. Durante la cerimonia di avvicendamento il Col. t.ST Francesco Vitale ha consegnato al Cap. Alberto Potenza un’ulteriore ricompensa di carattere morale per una delle ultime operazioni di servizio da poco ultimata.

Prima della sua partenza il Cap. Alberto Potenza (a destra nella foto) ha inteso rilasciare un sentito ringraziamento alla cittadinanza dell’Alto Varesotto e alle Autorità civili e militari per la costante e proficua collaborazione. In ultimo ha voluto estendere un sincero ringraziamento per il quotidiano impegno e professionalità dimostrata da tutti i militari in servizio presso la Compagnia di Luino, che hanno permesso di conseguire i brillanti e lusinghieri risultati raggiunti negli ultimi cinque anni.

Con riferimento al nuovo incarico, il Tenente Felice Stringile intende, sin da subito, collocarsi sulla scia di quanto fatto dal suo predecessore, focalizzando l’attenzione del Reparto nella lotta ad ogni fenomeno evasivo ed elusivo, alle frodi fiscali, alla criminalità economica e finanziaria, ai traffici illeciti, e alle violazioni nella spesa pubblica.