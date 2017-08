Finisce l’attesa per la finalissima di bocce

La competizione si è conclusa lunedì 29 settembre

La tradizionale manifestazione boccistica Albizzatese è giunta al suo epilogo. Lunedì 28 agosto con inizio alle ore 20 presso i campi di gioco del Circolo “The Family” di via XX Settembre ad Albizzate si svolgerà la finalissima della gara estiva (in caso di pioggia l’evento sarà rinviato a martedì 29).

Dopo un mese di sfide 8 giocatori hanno conquistato la possibilità di vincere l’ambito trofeo, subentrando nell’albo d’oro a Zovadelli, vincitore dell’edizione scorsa.

La formula innovativa e pressoché unica della finale vedrà schierati: 4 giocatori (Gaudenzi, Cerati, Antonini, Signorini ) che non hanno ancora perso una partita che quindi avranno un percorso più “facile”, potendo permettersi di subire una sconfitta senza pagare dazio e 4 giocatori (De Sicot, Marta, Mantoan, Varè) che, pur avendo già subito una sconfitta, cercheranno di risalire le posizioni e aggiudicarsi ugualmente la vittoria finale. Serata quindi imperdibile per appassionati e amatori che si spera numerosissima come nelle edizioni precedenti.