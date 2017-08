Florovivaisti varesini in assemblea

Giovedì 3 agosto alle ore 17 e 15 (prima convocazione, la seconda è alle 18 e 15) presso il museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio si terrà l’assemblea annuale dell’Associazione florovivaisti varesini per l’approvazione del bilancio consuntivo 2016 e del bilancio preventivo 2017. A seguire l’ordine del giorno prevede “Settore del verde: prospettive e novità ” e Albo delle imprese

Sarà l’occasione per fare il punto della situazione del Florovivaismo Lombardo rappresentato, il lavoro svolto da Assofloro Lombardia negli ultimi anni sia a livello regionale che nazionale. Si parlerà del lavoro svolto al tavolo ministeriale presso il Mipaaf e sarà occasione di confronto e discussione con le rappresentanze invitate, sul tema dell’idoneità professionale e la detraibilità fiscale per lavori di riqualificazione del verde privato e su obiettivi raggiunti, come l’esclusione dai rifiuti di sfalci e ramaglie.

Interverranno: Carlo Spertini, presidente Associazione florovivaisti varesini, Nada Forbici, presidente Associazione Florovivaisti della Lombardia, la deputata Maria Chiara Gadda, della Commissione Ambiente Camera dei Deputati, Angioletto Borri, vice presidente di Confagricoltura Varese, Ferdinando Fiori, presidente di Coldiretti Varese.