Fogna nell’Olona, Comune e Arpa si sono attivati

Il circuito per risolvere il problema dello scarico fognario alle sorgenti dell’Olona si è attivato nella tarda mattinata di ieri, mercoledì.

La pattuglia della polizia locale è tornata per un sopralluogo in via del Molinetto alla Rasa e l’ARPA è stata finalmente informata, prendendo contatto con la cittadina che ha segnalato per avere delucidazioni.

Sul posto si è recato anche il tecnico dell’ufficio preposto del Comune e questa mattina interverrà la ditta incaricata per svuotare un chiusino in zona Robarello che pare sia la causa di questo scarico nel torrente.