Forte grandinata su Varese: chicchi come palline da ping pong

Seconda serata di temporale con pioggia e grandine sulla provincia di Varese. Questa volta, a raccogliere chicchi grandi come palline da ping pong sono stati i residenti della città di Varese.

Galleria fotografica Grandinata 4 di 15

Dopo le 20, il cielo si è progressivamente oscurato finché ha scaricato al suolo con violenza la pioggia e soprattutto palline ghiacciate che hanno impressionato soprattutto per la grandezza.

Molte segnalazioni ci sono giunte dalla stessa città di Varese ma anche da Casciago, Inarzo, Bodio Lomnago, Daverio, Arcisate.

Pochi minuti è durato il fenomeno temporalesco che, fortunatamente, non ha provocato danni: alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco non sono giunte richieste di soccorso o di interventi per problemi legati al maltempo.