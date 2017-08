Forza Italia nomina Paticella commissario a Cislago

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del coordinamento Provinciale di Forza Italia di Varese sulla nomina a Cislago, come commissario politico, di Fabio Paticella

Il coordinamento Provinciale di Forza Italia di Varese, appreso dai media ed a mezzo stampa, delle dimissioni del vice sindaco di Cislago, con la successiva nomina dell’assessore Chiara Broli alla stessa carica, dopo aver espresso preoccupazione per la rappresentatività e la tenuta politica e programmatica della coalizione di centro destra che non più tardi di un anno fa portò alla vittoria elettorale del Sindaco Cartabia, rinnovando fiducia e convinzione nel programma elettorale, individua e nomina per la tenuta della coalizione e nella continuità dell’azione politica e amministrativa come commissario politico cittadino Fabio Paticella.

Per questa ragione, ringraziando Fabio per il lavoro svolto in questi anni come commissario di Forza Italia a favore della città di Saronno, si affida ad Agostino De Marco, consigliere comunale azzurro cittadino, questa fase di traghettamento verso una nuova nomina commissariale per Saronno.

Certi che, attraverso il nuovo incarico e l’impegno di Fabio Paticella, nel breve anche la stessa compagine di Giunta e l’attività di proselitismo rivedrà Forza Italia protagonista a Cislago con la passione che da sempre contraddistingue il nostro movimento.