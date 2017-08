Forza Italia riproporrà un nome per il Cda di Fondazione Montevecchio

villa montevecchio artistocratic anni 20

La posizione del coordinamento di Forza Italia sui nuovi vertici della Fondazione Montevecchio, la fondazione (avviata dal Comune) che gestisce la storica villa neogotica nel centro di Samarate. Il nuovo Cda è guidato da Giorgio Borghi (già consigliere Lega Nord, presidente della Pro Loco), da Monica Bottigelli (Progetto Comune) e Tiziano Zocchi (Pd)



Prima di tutto un ringraziamento al cda uscente e al suo presidente Mattia Zone, per il lavoro che hanno svolto in questi anni nel cercare di rilanciare la Villa Montevecchio

Forza Italia è sempre stata scettica sulla necessità di mantenere in vita la Fondazione, non è un segreto per nessuno, in fondo noi ci eravamo espressi negativamente davanti all’idea dell’allora Sindaco Solanti.

Prima di decidere se impegnarci in questo nuovo CDA , abbiamo chiesto di avere una relazione del presidente Zone che ci potesse far capire lo stato attuale della Fondazione, bilancio , entrate, aggiornamento agibilità ecc. Abbiamo fatto una nostra proposta al Sindaco cercando di mettere in campo persone che avrebbero potuto avvicinare nuove forze e sponsor. Non avendo avuto nessun segnale di apertura nei confronti del nostro progetto, abbiamo chiesto di conoscere il progetto del nuovo presidente. In risposta , dopo due mesi di attesa, in soli tre giorni si è scelto di nominare il nuovo cda e il presidente. Rispettiamo la decisione del sindaco ma ci aspettavamo un maggior confronto su una situazione che a noi , ma anche ad altri, non sembra essere per niente chiara.

Il potenziamento della Fondazione per noi passa da:

ricerca di operatori del settore artistico e della ristorazione/eventi , che possano essere interessati dall’affitto di un pacchetto di giornate di utilizzo della Villa in cui prevedere le loro manifestazioni , incontri ,mostre, eventi, spettacoli ,ecc.

realizzazione di una struttura commerciale all’interno del parco che possa diventare punto di attrazione per la stagione estiva ,non parliamo di un ristorante estivo , ma di una piccola struttura tipo chiosco. Abbiamo suggerito anche all’ex presidente Zone di predisporre una gara pubblica in cui offrire lo spazio commerciale all’interno del parco. In cambio avremmo potuto richiedere un affitto oltre alla realizzazione di alcuni lavori edili (manutenzione bagni parco , formazione di una zona pavimentata al parco al fine di migliorare l’accesso alle persone disabili, la sostituzione di alcuni giochi, la formazione dello scivolo che conduce alla villa, ecc.)

Pensiamo ad un convenzione a lunga durata , almeno 5 anni che permetta il recupero degli investimenti da parte degli eventuali interessati.

Riuscire a legare alcuni operatori per un termine lungo alla Fondazione , permetterebbe di avere una certezza nelle entrate e di conseguenza poter accedere ad un mutuo e poter realizzare le opere necessarie ad ottenere finalmente l’agibilità della villa.

Il sindaco non ha condiviso il nostro progetto ? ha fatto altre scelte ? le rispettiamo, vorremmo rimandare il suggerimento di un nominativo per il cda al rientro dalle ferie , quando il sindaco di certo vorrà presentarci il nuovo CDA e portarci a conoscenza del progetto di rilancio della Fondazione Montevecchio che vorrà attuare il nuovo presidente Borghi.

Noi intanto, anche se non pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti , ci sentiamo di ringraziare il CDA uscente e il suo presidente Zone e di augurare buon lavoro a Borghi e al nuovo cda

Coordinamento di Forza Italia Samarate