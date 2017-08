“Forza Italia vuole dividere, in pochi giorni due critiche alla maggioranza”

«Quelli pagati dai cittadini criticano il lavoro di chi invece s’impegna gratis». Eliseo Sanfelice, voce critica di Samarate, ce l’ha con Forza Italia. Pochi giorni dopo la querelle sul comunicato sul gioco d’azzardo, nel mirino dell’ex consigliere comunale c’è l’uscita di Forza Italia che esprime critiche al percorso di scelta dei nuovi vertici di Fondazione Montevecchio.

«Nel giro di una settimana Forza Italia esce due volte per criticare questa maggioranza» attacca Sanfelice, che nel 2015 si è candidato a sostegno del centrodestra, con Alleanza per Samarate. «Prima indirettamente, non citando il lavoro di Nicoletta Alampi, e oggi con le critiche alle nuove nomine».

«Nicoletta Alampi e Giorgio Borghi e Monica Bottigelli sono persone che con un impegno gratuito hanno creato manifestazioni di successo», dice Sanfelice, riferendosi ad esempio alla notte bianca e alla manifestazione “Top dog” al Montevecchio. «Per questo per me è paradossale che Forza Italia, che ha due assessori pagati dai cittadini, fa le pulci a persone che si impegnano non pagate. Gli stessi assessori che firmano il comunicato dovrebbero guardare alle cose ancora non completate nei loro settori». E quali sono? Sanfelice riporta in primo piano la risposta che giudica insufficiente al problema dei rifiuti nei boschi («dove sono le risposte che aveva annunciato Macchi?») e i tempi dei lavori pubblici (ambito dell’assessore Alessandra Cariglino), tra cui «la via XXII marzo ancora non completata, la ristrutturazione del municipio, i problemi della zona di via Quassoli».

Sanfelice non ha mai nascosto le critiche forti in particolare all’operato di Luca Macchi (nei giorni scorsi c’è stato un botta-e-risposta su Facebook sulla questione della campagna gioco d’azzardo). «La politica è una cosa seria, specie quando si percepiscono soldi dai cittadini. Ogni volta quelli di Forza Italia sano maggioranza per mandare messaggi alla propria maggioranza: una vecchia politica che contrappone e non costruisce». E Sanfelice si rivolge anche al sindaco Tarantino, «che era partito da un clima di dialogo e ora si fa coinvolgere in queste contrapposizioni che non fanno bene». L’invito è a ritrovare più dialogo con la città, prima che con i partiti.