Frana il pizzo Cengalo, duecento sfollati

Il Pizzo Cengalo, in Val Bregaglia, è crollato mercoledì in mattinata. Alcuni abitanti di Bondo, Promontogno, Sottoponte e Spino sono stati sfollati per questioni di sicurezza e spostati in un luogo sicuro. Il distacco delle rocce che ha dato origine a una colata detritica nella sottostante Val Bondasc sarebbe avvenuto alle 9.30 dal versante nord della montagna di 3396 metri, al confine con l’Italia e vicina al più noto Pizzo Badile. Anche il ponte vecchio del fiume Bondasca, a Bondo, è crollato. I dettagli della situazione sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa questo pomeriggio.

Gli sfollati sono 200 alcuni dei quali sono turisti ospitati in un campeggio della zona. Non si segnalano feriti e la situazione pare ora sotto controllo anche se la frana è stata di notevoli proporzioni.

QUI LE NOTIZIE DI RSI NEWS

I segni di nuovi cedimenti erano già stati notati domenica 13 agosto e — dal 24 giugno — si è registrata una trentina di piccoli crolli. Chiusa in entrambe le direzioni la strada cantonale tra Stampa e Castasegna.