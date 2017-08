Frana in Val Bregaglia: si temono più di dieci dispersi

Potrebbero essere più di dieci le persone disperse nell’area interessata dalla frana caduta ieri sul Pizzo Cengalo, in Val Bregaglia, nel Canton Grigioni.

La Polizia cantonale aveva parlato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, di otto persone di cui non si hanno notizie, ma nel primo pomeriggio il numero è stato aggiornato con la segnalazione di altre cinque, forse sei, persone, che non sono ancora state rintracciate. Lo ha detto Andrea Mittner, della polizia grigionese, che ha anche specificato che non è ancora chiaro se queste persone fossero ancora in zona al momento della frana.

Nel corso dell’incontro con la stampa Mittner ha spiegato le dimensioni dell’evento che ha visto precipitare a valle circa circa 4 milioni di metri cubi di roccia: “La frana – ha spiegato – ha provocato un reazione paragonabile a un terremoto di magnitudo 3. E’ la più grande registrata nei Grigioni da alcuni decenni “.

E’ stato inoltre spiegato come, nonostante il crollo, le misure prese nei mesi scorsi abbiano contribuito a limitare i danni, in particolare grazie al bacino di raccolta che ha permesso di incanalare in parte i detriti.

La situazione è costantemente monitorata ma non ancora stabilizzata: si teme che un altro milione di metri cubi di roccia possa ancora cadere dal Pizzo Cengalo.

Mittner ha infine annunciato che uno dei ponti interessati dalla frana verrà fatto saltare, perché non è possibile metterlo in sicurezza.