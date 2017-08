Fumetto protagonista allo Spazio Farioli con Tiziano Riverso

pittori, quadri, dipinti, sculture

La nuova stagione didattica di Spazio Arte Carlo Farioli ha un nuovo protagonista: il fumetto. Un progetto organizzato in collaborazione con il cartoonist Tiziano Riverso che sarà presentato Giovedì 7 settembre, dalle ore 18.00 alle 20.00, nella sede dell’associazione di via Silvio Pellico 15 a Busto Arsizio.

Questa tecnica, considerata spesso ed erroneamente solo uno svago, negli ultimi anni si è guadagnata la definizione di “Nona Arte”, confermandosi uno dei mezzi di comunicazione preferiti dalla cultura popolare. Per questo si è pensato di inserire tra i laboratori artistici promossi dal sodalizio anche un corso dedicato a questa tecnica, aperto ai ragazzi e agli adulti.

Si partirà giovedì 21 settembre alle ore 20.30. Cinque gli incontri, durante i quali Tiziano Riverso, insegnerà i rudimenti base del fumetto e la sua storia, alternando parti teoriche, esercizi pratici fino allo sviluppo di un racconto che potrà essere ambientato nei diversi generi (western – fantasy – comico – parodia –horror e altro ancora). Al termine delle sessioni si valuteranno gli elaborati per una eventuale mostra.

Riverso ha portato queste lezioni in tutta Italia ed ora ritorna nella città natale scegliendo non a caso Spazio Arte . Dice infatti: “ Ho ricordi piacevoli di Carlo Farioli, in particolare durante la preparazione della rivista satirica locale “La Baraonda”. Mi è quindi sembrato giusto, in memoria di quei momenti, omaggiarlo nel suo spazio”.

Le iscrizioni si effettueranno presso la sede dell’Associazione. E’ possibile anche segnalare la propria adesione scrivendo a info@farioliarte.it oppure contattando il 388 4957878. Il corso, su richiesta, potrà essere organizzato anche nelle scuole o in altre sedi interessate.

via Silvio Pellico 15, Busto Arsizio (VA)

T. 388.4957878 – www.farioliarte.it info@farioliarte.it