Fungolandia, 11 paesi sotto il segno di Re porcino

Fungolandia

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Fungolandia negli undici paesi di Altobrembo: Averara, Cassiglio, Cusio, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Santa Brigida e Valtorta.

Galleria fotografica Fungolandia 4 di 6

Saranno mostre, concerti, escursioni, degustazioni, benessere e molto altro a caratterizzare i 9 giorni della rassegna e a guidare i visitatori alla scoperta della natura e del territorio dell’Alta Valle Brembana.

La dodicesima edizione di Fungolandia prevede numerosi appuntamenti dedicati agli appassionati di funghi e ai buongustai: la “Mostra del Fungo della Valle Brembana”, il riconoscimento e certificazione delle specie fungine raccolte a cura dell’Ispettorato Micologico Ats di Bergamo, “Non solo Porcini”, conferenza che si terrà a Valtorta, degustazioni itineranti di funghi e prodotti del territorio con “I funghi del Micologo” e “Degusta-fungo”.

Oltre a queste iniziative è previsto un ricco calendario di attività: l’apertura ufficiale, adatta a grandi e piccini, si terrà sabato 2 settembre a Valtorta con mercatini di artigianato e prodotti locali, dimostrazioni dell’antica arte del vasaio e di intaglio del legno e visite guidate all’Ecomuseo e alla Latteria Sociale.

Nel tardo pomeriggio appuntamento con Ivo Locatelli, tartufaio bergamasco che ci guiderà in un viaggio alla scoperta dei tartufi. La giornata si concluderà tra gli scorci di Mezzoldo, in una serata di suggestione alla scoperta di storie e racconti del passato interpretati dagli artisti di Lab-Oratorio di San Giovanni Bianco.

Domenica 3, a Piazzolo, “Benessere in natura”, una giornata di salute e benessere a contatto con la natura con varie attività per rilassarsi e scoprire sé stessi: passeggiate alla scoperta di erbe e piante, Yoga, attività per bambini e meditazione tra gli alberi, laboratorio di cucina naturale e pranzo vegetariano per assaporare i doni che la terra ci offre.

A Olmo al Brembo la giornata sarà invece dedicata all’acqua, con una conferenza che presenta lo studio e le analisi sulle sorgenti di Olmo al Brembo e dell’Alta Valle Brembana tenuta dal Prof. Enrico Pezzoli e, a seguire, le visite

guidate alla centrale idroelettrica e la passeggiata con la geologa Stefania Cabassi alla scoperta delle rocce che caratterizzano il corso del fiume Brembo.

Anche in settimana numerosi appuntamenti vi aspettano: tutti i giorni i micologi vi

accompagneranno a scoprire e conoscere i funghi e il territorio; mentre all’info-point di Olmo al Brembo potrete visitare la “Mostra del Fungo della Valle Brembana” curata dall’Associazione Micologica Bresadola di Agrate Brianza.

Numerose anche le merende e le attività per bambini efamiglie, non lasciatevi scappare “Biblioteca nel bosco”, “I racconti del bosco” e “La notte della natura”, quando il bosco prende vita e le favole diventano realtà. Da non perdere “Happy Fungo”, l’aperitivo a base di prodotti locali, nella suggestiva Antica via Porticata di Averara.

Anche nel secondo fine settimana il calendario sarà particolarmente ricco: sabato 9 a Piazzatorre vi saranno attività per riscoprire la natura attraverso i 5 sensi con laboratori, percorsi sensoriali e una caccia al tesoro per le vie del paese che si concluderà sulle note di un festoso Karaoke pronto a coinvolgere tutti. La serata si concluderà a Olmo al Brembo con uno spettacolo teatrale e piromusicale in attesa del gran finale di domenica 10 a Piazza Brembana, dove si terrà la chiusura di

Fungolandia.

Una giornata di festa arricchita da mercatini di artigianato e prodotti locali, dimostrazioni di lavorazione del legno e ferratura dei cavalli ed esposizioni di opere degli artisti brembani. Si potranno assaporare le gustose ricette a base di funghi e prodotti del territorio grazie a “Degusta-Fungo” e riscoprire i giochi di un tempo, ma non solo: seguire laboratori per costruire ali di farfalla, aquiloni e girandole e rimanere incantati dall’elfo Sagitta che conquisterà tutti con

arte, giocoleria, fuoco, musica e poesia.

Durante i due fine settimana di rassegna, presso l’Info-Point di Olmo al Brembo, “Street Fungo” sarà l’occasione per degustare piatti e ricette di funghi preparati dai ristoranti di Fungolandia.

Tutti i giorni i ristoranti aderenti all’iniziativa proporranno squisiti menù a base di funghi e prelibatezze del territorio e i bar proporranno deliziosi aperitivi con assaggi di funghi, formaggi e vini della bergamasca.

Sul sito www.fungolandia.it oltre a calendario, menu e tutte le informazioni per partecipare alla rassegna, sono disponibili le proposte e le offerte per vivere Fungolandia a 360° negli alberghi, B&B e appartamenti di Altobrembo.