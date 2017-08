Funicolare ultimi giorni: da domenica sarà solo nel weekend

Varie dai comuni

Ultimi giorni di attività settimanale per la funicolare. Il trenino che porta al borgo mariano cesserà le corse infrasettimanali da lunedì prossimo, 28 agosto.

Ancora qualche giorno, dunque, per usufruire di questo caratteristico mezzo che, dalle 9.00 alle 19.30, vede partenze ogni 10 minuti.

Con domenica, quindi, si chiude il mese intensivo e le corse torneranno a essere limitate al weekend con partenze si sabato e di domenica dalle 10 alle 19.30.

Così si proseguirà fino a domenica 29 ottobre quando il servizio verrà limitato alla sola domenica dalle 10 alle 18.10.

Il collefgamento, che è stato potenziato anche in luglio in occasione delle serate della stagione di Sacro e Sacro Monte, ha ottenuto buoni risultati in termini di gradimento grazie anche a un sistema di trasporto pullman più funicolare a 1,40€