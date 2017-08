Fuochi di Ferragosto, come tenere al sicuro gli animali

L’organizzazione animalista PETA avverte che i fuochi d’artificio possono terrorizzare gli animali, facendoli sentire come sotto attacco. Una notte di celebrazioni e un’occasione di festa, ma per gli animali, i rumorosi fuochi d’artificio possono fare sembrare che il mondo gli sta cascando addosso.

Ogni anno, tanti animali da compagnia scompaiono a seguito dei fuochi d’artificio, i quali li inducono a scappare in terrore. Gli animali impauriti, in fuga dalle esplosioni traumatizzanti, spesso si ritrovano disorientati e perdono la via di casa.

Questo Ferragosto, PETA invita le persone a rendere le feste piacevoli per tutti gli esseri viventi, adottando i seguenti provvedimenti:

– Lasciare cani e gatti in casa quando iniziano le esplosioni e, se possibile, rimanere con loro.

– Chiudere le finestre e le tende e accendere la radio o la TV per ridurre il rumore degli scoppi.

– Assicurarsi che i propri animali abbiano il microchip e indossino un collare con una targhetta d’identificazione aggiornata, in caso di fuga.

– Fare attenzione a notare animali che potrebbero essersi persi e prendersi cura di loro fino a quando non si trovino i loro padroni.

– Scoraggiare le persone ad accendere petardi – gli animali (inclusa la fauna selvatica) hanno un udito molto più sensibile degli esseri umani e possono restare feriti se spaventati.

– Invece di sparare fuochi d’artificio pericolosi e assordanti, inaugurare una nuova tradizione, illuminando le case con lampade e altri ornamenti decorativi.