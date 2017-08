Fuori pericolo il bambino caduto dal balcone

crenna generiche generica

È fuori pericolo il bambino che mercoledì sera è caduto dal balcone in una palazzina del quartiere di Moriggia a Gallarate. Nella mattina di giovedì, dopo una notte sotto osservazione, il bimbo di 2 anni è stato trasferito nel reparto di pediatria. Leggi anche Gallarate - Bimbo di due anni precipita dal balcone

Il piccolo, figlio di una coppia di cittadini pakistani, era caduto dal balcone della palazzina di via Anfredo Di Dio: l’appartamento si trova al primo piano rialzato, il bambino si è arrampicato per gioco su un secchio presente sul balcone, ha superato la ringhiera ed è caduto da un’altezza di poco meno di tre metri. L’urto al suolo, sul passaggio in cemento intorno alla palazzina, era stato comunque violento: non aveva subìto ferite ma in serata, portato in ospedale a Legnano, aveva avuto alcuni svenimenti, ovviamente monitorati con attenzione dai medici.