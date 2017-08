Fuori strada con l’auto, arriva l’elisoccorso

Lavena Ponte Tresa - Incidente stradale 31 agosto 2017

Incidente stradale poco dopo le 13 di oggi a Lavena Ponte Tresa, all’incrocio tra via Marconi e via Nariano.

Per cause ancora in corso di accertamento una Minicooper bianca è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un ostacolo. Due i feriti tra i passeggeri a bordo dell’auto: un uomo di 68 anni e una donna di 73, a quanto pare in condizioni più serie.

In via Marconi sono intervenuti i soccorsi medici, con un’ambulanza del 118, un’automedica e l’elisoccorso arrivato da Como, i Carabinieri e la Polizia locale di lavena Ponte Tresa oltre ad una squadra dei Vigili del fuoco.

L’incidente ha causato notevoli problemi alla circolazione, con lunghe code fino all’area della dogana.