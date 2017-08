Furgone travolge decine di persone sulla rambla, 13 morti e decine di feriti

Foto varie

Un furgone ha investito decine di persone a Barcellona nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 agosto. Sarebbero numerosi i feriti causati dal mezzo che ha travolto turisti e cittadini della città catalana sulla Rambla de Canaletes, nei pressi di plaza de Catalunya.

Poche le informazioni trapelate al momento e non è ancora chiaro se si tratti di un atto deliberato o di un incidente. Fonti catalane parlano di un uomo in fuga, di numerosi feriti e almeno due morti.

(aggiornamento delle 18,30) Col passare dei minuti si fa sempre più strada l’ipotesi che si tratti di un vero e proprio attentato terroristico. Il furgone sarebbe piombato sulle persone ad alta velocità e avrebbe seguito una traiettoria a zig-zag come a voler investire più persone possibile. I Mossos d’Esquadra (la polizia catalana) hanno fatto sapere che almeno un uomo, il conducente del veicolo, si sarebbe asserragliato in un ristorante poco distante con alcuni ostaggi. Sarebbe in corso una trattativa.

(aggiornamento 18,50) Sale il numero dei morti. Si parla di tredici vittime e di almeno una ventina di feriti, secondo fonti di polizia. Le forze dell’ordine stanno cercando un secondo furgone bianco.

(aggiornamento delle 20,30) Un attentatore è stato arrestato mentre un altro dei terroristi in fuga sarebbe stato ucciso.