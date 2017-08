Furto in via dei Mille, arrestato

Foto varie

Nel pomeriggio di sabato gli agenti della polizia di stato della squadra volante della questura di Varese, durante la quotidiana ed incessante attività di controllo del territorio, hanno arrestato un uomo per furto aggravato.

Gli operatori, inviati presso il centro commerciale di Viale Milano dalla sala operativa per una segnalazione di furto, arrivati sul posto hanno subito individuato il soggetto autore del fatto grazie alle indicazioni fornite dal personale del negozio.

L’uomo è stato “beccato” dagli addetti alla sicurezza in quanto, all’atto dell’uscita, ha fatto azionare la barriera antitaccheggio a causa di una placca di sicurezza rimasta su di un capo d’abbigliamento.

Perquisito dagli agenti è stato infatti trovato in possesso di tre camicie ed un maglione per un valore complessivo di poco più di un centinaio di euro, debitamente occultati nello zaino che aveva sulle spalle.

Inoltre la persona è stata trovata in possesso di un paio di forbici, di un coltellino – probabilmente utilizzati per rimuovere le placche anti taccheggio (rinvenute nel camerino) – e di altri due maglioni con ancora attaccato lo scontrino dei prezzi di altro centro commerciale della zona, per un ulteriore valore complessivo di alcune centinaia di euro.

L’uomo è stato tratto in arresto dagli operatori per il reato di furto aggravato e denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.