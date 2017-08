Galatasaray-Pelle: i turchi smentiscono la trattativa

Norvel Pelle non sarà un giocatore del Galatasaray nella prossima stagione. Anche la società turca ha infatti smentito le notizie pubblicate sabato su un sito di basket internazionale e rilanciate anche in Italia, secondo le quali il pivot sarebbe stato vicino a un accordo con il club giallorosso.

Proprio la sezione cestistica del Galatasaray ha deciso di sottolineare che nessuna offerta è stata fatta alla Pallacanestro Varese: i dirigenti turchi – che lo scorso anno presero la sorpresa Bruno Fitipaldo da Capo d’Orlando – hanno affidato a un Tweet la propria comunicazione in merito al pivot della Openjobmetis.

Notice

Galatasaray Odeabank has not made any inquiries regarding the transfer of the player Norvel Pelle, as claimed by the media lately. pic.twitter.com/h9zbbvsvp5

— Galatasaray Basket (@GSBasketbol) 13 agosto 2017