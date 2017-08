Gesuito: “Imbarazzante la situazione della giunta”

Foto varie

Riceviamo e pubblichiamo

Un fulmine a ciel sereno le dimissioni del consigliere Mauro Gregori, ma si tratta veramente di dimissioni, o semplicemente un invito a lasciare ? Solo pochi giorni fa, Gregori “invitava” il “dissidente” Iannini alla coerenza con gli impegni presi con i suoi elettori, chiedendone le dimissioni, e solo pochi giorni dopo, l’uomo del gruppo misto, l’ideatore della squadra anti-degrado, lascia tutti di stucco annunciando le dimissioni. Sorge spontaneo un dubbio, si tratta realmente di dimissioni, o Super-Galimberti ha di fatto invitato il consigliere bannatore a lasciare l’incarico per il comportamento “imbarazzante” verso una amministrazione ancor più imbarazzante ?

Galimberti come spesso accade, non darà risposte, prenderà atto dell’ennesimo forfait, e si libererà di un pesante dissidente, sostituendolo con altri meno portati al fare e piu portati a “ubbidire”. I cittadini comunque ne prenderanno atto, sarà un autunno molto caldo. Gennaro Gesuito a nome di Rivoluzione Cristiana Varese, intende comunicare a Mauro Gregori, tutta la stima per aver messo a nudo il fallimento di questa amministrazione, con la speranza che il suo impegno per il bene della città, non si concluda con l’incarico in consiglio comunale.