Ghiacciaie chiuse a sorpresa. Il sindaco: “Contiamo solo sul volontariato”

Le ghiacciaie di Cazzago - Foto di Giuseppe Gambarota

Può un paese come Cazzago Brabbia affacciato sul lago e con un’attrazione turistica come le antiche ghiacciaie, non avere un’organizzazione che consenta la visita ai turisti, almeno durante l’estate?

Se lo chiede Elena che ha avuto una “disavventura” negli ultimi giorni di agosto. L’ha raccontata in un post sul nostro gruppo Oggi nel Varesotto.

Qui riportiamo il suo racconto e di seguito la risposta del sindaco Emilio Magni.

———

Buongiorno. Ieri (giovedì 24 agosto) con degli amici ci siamo recati a Cazzago Brabbia per visitare le ghiacciaie. Giunti lì abbiamo trovato un avviso che indicava che il sito era aperto ma, di fatto, era chiuso. Un altro cartello avvisava di chiamare l’ufficio tecnico-polizia locale, per prenotare la visita. Abbiamo chiamato ma ci hanno detto che non era possibile aprire le ghiacciaie perché doveva venire il vigile. La persona all’altro capo del telefono mi chiede se eravamo già sul luogo, rispondo di sì: “Siamo in 7 (c’erano anche altri turisti stranieri e non, sconcertati come noi) e siamo venuti apposta”; la persona al telefono- molto gentile devo dire – risponde: “Aspetti, vedo se riesco a rintracciare il vigile”, pochi secondi e dice: “No, ho visto che ha timbrato l’uscita quindi non possiamo aiutarvi”.

Non ho voluto dire nulla sul fatto che mi sembrava davvero tutto assurdo, ma mi chiedo se ciò sia normale.

Ho guardato in rete e non ho letto di prenotazione da fare, magari m’è sfuggito, ma, in ogni caso, non è che faccia proprio bene al turismo avere un sito che risulta aperto ed allo stesso momento chiuso con turisti in balia degli eventi.



Elena

Risponde il sindaco di Cazzago Brabbia Emilio Magni

L’apertura delle Ghiacciaie costituisce un problema per il nostro Comune che non dispone di un servizio fisso di apertura.

Si è cercato di far conto sul volontariato.

Attualmente ci sono queste possibilità

– apertura nei POMERIGGI (14.30-18.00) dei week-end estivi di ogni prima settimana del mese (prossimi ed ultimi nei giorni 2-3 settembre)

– durante le giornate festive in cui ci sono particolari avvenimenti (Sagra del Pesce di Lago – Festa del Paese…)

– SU PRENOTAZIONE per visite guidate (scolaresche , Gruppi…) da richiedere con congruo preavviso in Municipio (Polizia locale)

– durante la settimana (in mattinata) chiamando sempre in Municipio e sempre secondo la disponibilità del Vigile (ce n’è uno solo)

Siamo coscienti che si potrebbe/dovrebbe fare di più, ma questa è la situazione garantita dal Volontariato

PS La scorsa settimana le Ghiacciaie sono state aperte la domenica in occasione della giornata di pulizia straordinaria (e il cartello con l’indicazione OPEN é stato dimenticato fino a giovedì)