Giacomo Maruzzelli in concerto alla Madonna delle Vigne

Sabato 2 settembre alle 21, al Santuario Madonna delle Vigne di Abbiate Guazzone, suonerà il chitarrista Giacomo Maruzzelli. Il programma proposto alla Festa Patronale organizzata dagli Amici della Madonna delle Vigne prevede l’esecuzione di musiche di Dowland, Bach, Giuliani, Henze, Barrios.

Il Maestro Giacomo Maruzzelli ha ottenuto il diploma di chitarra col massimo dei voti presso il Conservatorio”G. Verdi” di Milano, sotto la guida di Ruggero Chiesa. Vincitore di concorsi nazionali ed internazionali, ha al suo attivo numerosi concerti, sia in veste di solista, sia in formazioni di musica da camera. Attualmente alterna a quella concertistica, un’intensa attività didattica, insegnando Chitarra presso il Conservatorio di Musica “G. Rossini” di Pesaro e il Liceo Musicale “V. Appiani” di Monza. Da quest’anno fa parte della Giuria del Concorso di Musica Città di Tradate.

Il concerto alla Madonna delle Vigne è inserito in una serie di eventi ad ingresso gratuito promossi dalla Pro Loco e dal Concorso di Musica Città di Tradate, in collaborazione con le Parrocchie e con i comitati delle feste patronali, per portare la musica nei vari rioni valorizzando anche le piccole chiese.