Gianni Morandi, nuovo album e tour

Gianni Morandi presenta il suo nuovo album (inserita in galleria)

E’ “d’amore d’autore” il titolo del 40esimo album di inediti di Gianni Morandi, in uscita su iTunes dalla sera del 16 e in tutti i negozi dal 17 novembre prossimo per Sony Music. Dopo 53 milioni di copie vendute in carriera e a quattro anni dal suo ultimo album, “Bisogna vivere”, Gianni Morandi torna con un nuovo disco di inediti d’autore, in cui sceglie di intepretare brani che hanno come filo conduttore l’amore.

Il nuovo progetto musicale di Morandi sarà anche live. Il 24 febbraio partirà infatti nei più importanti palasport italiani il Gianni Morandi Tour 2018 “d’amore d’autore”. È possibile acquistare i biglietti dalle 16.00 di oggi, lunedì 28 agosto, fino alle ore 15.00 di martedì 29 agosto attraverso la pagina Facebook ufficiale di Gianni Morandi. Sul circuito www.ticketone.it i biglietti saranno disponibili dalle ore 16.00 del 29 agosto, mentre presso i punti vendita e le prevendite abituali dalle ore 16.00 del 1 settembre.

Ecco le prime quindici tappe del tour prodotto da F&P Group e Riservarossa, in collaborazione con Mormora Music. Rtl 102.5 è la radio partner del tour.

Gianni Morandi tour 2018 “d’amore d’autore”

24/02 RIMINI RDS Stadium

26/02 MONTICHIARI (BS) Pala George

28/02 CONEGLIANO (TV) Zoppas Arena

02/03 GENOVA RDS Stadium

03/03 TORINO Pala Alpitour

05/03 FIRENZE Mandela Forum

10/03 ROMA Pala Lottomatica

12/03 EBOLI (SA) Pala Sele

15/03 REGGIO CALABRIA Palasport

17/03 ACIREALE (CT) Pal’Art Hotel

19/03 BARI Pala Florio

21/03 ANCONA Pala Prometeo

22/03 PADOVA Kioene Arena

24/03 BOLOGNA Unipol Arena

28/03 MILANO Mediolanum Forum

Info su www.fepgroup.it