“Giochi d’acqua” alla fermata del bus davanti al Municipio

Foto varie

Una lunga attesa sotto il sole e all’improvviso un getto d’acqua fredda che colpisce polpacci e cola fino ai piedi.

E’ l’esperienza, inattesa ma sicuramente rinfrescante, condivisa negli ultimi giorni dai passanti e dai viaggiatori che aspettano il pullman alla pensilina di via Marconi davanti al Municipio. Già, perchè da una settimana circa l’impianto di irrigazione si attiva in modo creativo: non più di notte ma nel corso della giornata. “Regalando” inattese docce a passanti e a chi si trova in attesa degli autobus urbani ed extraurbani.

Il problema è stato segnalato all’Amministrazione comunale ma, in attesa della riparazione della centralina, l’irrigatore capriccioso continua a “lavare” i saronnesi: chi si è già ritrovato colpito dal getto ha presto imparato dove posizionarsi ma c’è sempre qualche nuovo arrivato che finisce con scarpe e pantaloni zuppi.