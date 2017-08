Giorni difficili per il pronto soccorso di Varese

pronto soccorso ospedale varese barellaia

Sono giorni da codice rosso al pronto soccorso di Varese. Complice il caldo ma soprattutto la necessità o voglia dei residenti di trascorrere il periodo estivo in città, l’attività medica di emergenza e urgenza dell’ospedale rimane su livelli di altissima affluenza. Proprio due giorni fa si è raggiunto il picco di 210 pazienti giunti al triage: « Il carico di lavoro è lo stesso del periodo influenzale – commenta il primario Fausto Chiaravalle – ma il contesto è differente. Ci sono le ferie, i letti di alcuni reparti chiusi e le difficoltà si sommano».

A creare ulteriori problemi ci sono le criticità che il reparto del PS si è trovato ad affrontare improvvisamente: « Nel giro di poco tempo ci siamo ritrovati con 5 medici in meno a causa di malattie e trasferimenti – commenta il primario – La direzione ha bandito un concorso per figure in libera professione che si è concluso ma non ha portato risultati. Ora si emetterà un nuovo bando, questa volta per un incarico a tempo determinato, a cui, speriamo, aderisca qualcuno».

La figura del medico specialista in medicina d’emergenza e urgenza è abbastanza difficile da reperire sul territorio. Proprio oggi è stata pubblicata sull’albo pretorio dell’ASST Sette Laghi la delibera di assegnazione di due nuovi incarichi che però, di fatto, ha risolto solo il problema dei “codici bianchi”, ambito anche questo in difficoltà visto che vi operano solo 3 dei 5 medici previsti : « Devo ringraziare tutto il personale che si sta impegnando al massimo per mantenere l’alto livello di operatività del reparto. I medici hanno rinunciato ai riposi per sopperire alle carenze. Speriamo di poter inserire al più presto nuove forze».

Gli elevati accessi di questi giorni hanno fatto scattare il piano di emergenza per favorire i ricoveri provenienti dal PS: l’attività chirurgica programmata è stata bloccata. Questa mattina, alle ore 10, l’attesa per i codici verdi era già di 4 ore con una quarantina di pazienti in visita e una quindicina in attesa.