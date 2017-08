Giovedì i funerali di Bruno Gulotta in San Magno

foto di Legnano

Si svolgeranno giovedì pomeriggio alle 14,30 nella Basilica di San Magno a Legnano i funerali di Bruno Gulotta, il giovane legnanese di 35 anni vittima della furia terroristica che ha colpito, la scorsa settimana, la città catalana di Barcellona.

Per volere dei familiari, la camera ardente sarà allestita nella Sala degli Stemmi di Palazzo Malinverni, sede del Comune di Legnano. Da qui, nella mattinata di giovedì 24 agosto, sarà trasferita all’interno della Basilica dove resterà fino alla celebrazione del funerale.

A officiare la Messa funebre, il monsignore di Legnano, don Angelo Cairati. La curia di Milano ha fatto sapere che, con ogni probabilità, ci saranno altri prelati in rappresentanza delle autorità ecclesiastiche.

Il feretro arriverà a Legnano nel primo pomeriggio di oggi, martedì 22 agosto, proveniente da Verona dove è stato aviotrasportato nella mattinata assieme a quello di Luca Russo, il 25enne di Bassano del Grappa anche lui rimasto vittima della follia terroristica, con un automezzo dell’impresa Salmoiraghi di Legnano che è convenzionata con il Comune di Legnano per le attività istituzionali.

Il feretro è previsto che arrivi a Legnano intorno alle 14 direttamente in Comune e non, come precedentemente concordato, nella camera mortuaria del Cimitero Monumentale.