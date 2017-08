Girare per Varese col passeggino? Come andare in palestra

Foto varie

Buongiorno,

sono una neo mamma e oggi vorrei raccontarvi una semplice mattinata a passeggio con la mia bimba. Dopo aver accompagnato mia zia in via Lazio all’ospedale per fare delle terapie, ho messo la mia bimba nel passeggino pensando di fare un giretto per le vie limitrofe. Ebbene mi sono resa conto molto in fretta che la mia idea di iscrivermi in palestra per rimettermi in forma dopo il parto era inutile! Perché pagare quando puoi tranquillamente camminare per Varese e allenarti gratis?

In un’ora di passeggiata non avete idea di quante volte ho dovuto alzare e abbassare il passeggino per colpa dei marciapiedi troppo alti che non hanno l’accesso per disabili/passeggini.

Senza contare l’inciviltà delle persone che ci parcheggiano sopra obbligandoti a passare per la strada (anche se ormai ho deciso di passare lo stesso, fatti loro se si trovano la macchina rovinata…)!

Come se non bastasse in prossimità di molti attraversamenti, oltre a mancare la rampa, sono stati installati i paletti per vietare la sosta! (vedi foto)

Insomma, avrei tanto voluto continuare il mio giro, ma continuando così avrei svegliato la bimba, anche perché i marciapiedi sono dei veri campi di battaglia con crateri e asfalto indecenti.



Non avevo mai osservato la mia città da questo punto di vista e ne sono rimasta dispiaciuta.

Amo Varese e penso che su molti aspetti stia migliorando, ma su altri c’é ancora molto da fare.

Spero che questo mio messaggio arrivi innanzitutto al cuore anche solo di una delle persone che pensa «mi fermo un secondo qui, tanto devo solo prendere il pane». E spero tanto che prima o poi le barriere architettoniche vengano rimosse del tutto.

Invito le persone incaricate di girare per la città, per ogni singola via, e osservare ogni cosa con gli occhi di un disabile o di una mamma.

Insieme possiamo veramente diventare CIVILI!

Un saluto

Una mamma