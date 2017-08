Giulia Bartesaghi ultimo tassello della SAB Volley Legnano

Pallavolo Sab Grima Volley Legnano

Il roster della SAB Volley Legnano per la stagione 2017-2018 si completa con un altro innesto di valore: della rosa a disposizione di Andrea Pistola nel prossimo campionato di Serie A1 farà parte anche Giulia Bartesaghi, talento emergente del volley italiano che si è messo in luce lo scorso anno in A2 con la maglia della Volalto Caserta.

Nata a Lecco nel 1998, la giovane schiacciatrice è cresciuta nel vivaio della Pool Volley Alta Brianza e nel 2013 è stata selezionata per far parte del progetto Club Italia, che riunisce le migliori promesse della pallavolo nazionale. Con le azzurrine ha disputato il campionato di serie B1 e quello di serie A2, raggiungendo le semifinali dei playoff promozione.

Nel 2015 si è trasferita alla seconda squadra dell’Igor Gorgonzola Novara, in serie B1, e nel 2016 è passata a Caserta, chiudendo la stagione con 26 partite disputate. Contemporaneamente ha svolto tutta la trafila delle Nazionali giovanili, conquistando tra l’altro il quinto posto agli Europei Under 18 del 2015 e agli Europei Under 19 del 2016, e nell’annata appena conclusa ha fatto parte della rosa della Nazionale Under 20.

«Sono davvero felicissima di poter giocare per la prima volta in serie A1 – è la prima dichiarazione di Giulia in giallonero –. Affronterò questa stagione con una mentalità vincente, con l’obiettivo di fare un buon campionato e crescere il più possibile insieme alla squadra. So che la concorrenza sarà agguerrita, ma voglio dare tutto per giocarmi il posto in squadra: per adesso è un sogno, spero si realizzi al più presto.L’ambiente di Legnano mi piace molto, già l’anno scorso da avversaria ho apprezzato il loro modo di lavorare e conosco le qualità dell’allenatore. Sono contenta anche perché avrò l’opportunità di giocare ancora con Giada Cecchetto, con cui mi sono trovata davvero bene a Caserta».

Con l’arrivo di Bartesaghi può dirsi completata la rosa a disposizione della SAB Volley per il suo primo campionato di A1: le palleggiatrici saranno Valeria Caracuta e Maria Luisa Cumino, le opposte Camilla Mingardi e Annie Drews, le centrali Alicia Ogoms, Jaroslava Pencova e Melissa Martinelli, le schiacciatrici Amanda Coneo, Alice Degradi, Sonja Newcombe e Giulia Bartesaghi, i liberi Silvia Lussana e Giada Cecchetto.

L’allenatore Andrea Pistola sarà coadiuvato dall’assistente Mauro Tettamanti, dallo scoutman Cristian Boccalupo e dal medico Placido Stissi. Il raduno della squadra legnanese è previsto per lunedì 21 agosto, quando prenderanno il via gli allenamenti al PalaBorsani e alla palestra B.Fit. Il programma completo delle attività sarà comunicato in seguito.