Giulia, bronzo scintillante alle Universiadi

Tra le medaglie conquistate fino a questo momento dalla spedizione italiana alle Universiadi di Taipei ce n’è anche una che arriva dal nostro territorio, anche se per qualche centinaio di metri non è “inquadrabile” nel Varesotto.

Nel torneo femminile di judo nella categoria fino a 52 Kg, la medaglia di bronzo è infatti andata a Giulia Pierucci, 21enne di Castelletto Ticino e già capace di altri risultati a livello internazionale tra cui due ori in Coppa Europa e un argento in Coppa del Mondo.

Sul tatami di Taipei Giulia, che studia Scienze e Tecnologie Alimentari alla Statale di Milano, ha vinto i tre incontri della pool di qualificazione contro la francese Holtzinger, l’olandese Eiden e l’ucraina Chertyl. Disco rosso in semifinale dove l’azzurra è stata superata dalla brasiliana De Souza Valentim.

La riscossa al momento giusto, nel match per il bronzo: Pierucci si è riscattata battendo la russa Galiya Sagitova e “consegnando” al judo la terza medaglia della spedizione in Oriente.