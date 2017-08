Gli abiti da sposa tornano a vivere nel segno della solidarietà

Varese - Abiti da sposa solidali

Sono già una ventina gli abiti da sposa che una bella iniziativa dell’associazione “Un cuore con le ali” farà rivivere nel segno dell’amore e della solidarietà.

Galleria fotografica Varese - Abiti da sposa solidali 4 di 9

L’idea di rimettere in circolo gli abiti usati solo nel giorno del matrimonio e poi, inevitabilmente, rinchiusi nell’armadio, è partita dalla presidente dell’associazione, Maura Aimini, ispirata da un’antica tradizione del Monastero delle Agostiniane a Cascia, dedicato a Santa Rita.

“Sono devota a Santa Rita – spiega Maura – e ho pensato di riproporre anche a Varese questa bella tradizione, secondo la quale gli abiti da sposa, usati solo una volta nel giorno del sì, vengono lasciati a scopo benefico presso il Monastero, e possono essere ritirati, con o senza offerta, da spose che ne hanno bisogno”.

La raccolta degli abiti da sposa solidali ha già avuto una buona risonanza a Varese, e nel fine settimana un’iniziativa legata alla Festa di Velate la rilancerà: gli abiti raccolti finora saranno infatti in esposizione nella chiesetta di San Domenico, il battistero di Velate, a partire da venerdì 25 agosto (inaugurazione alle 19).

“Abbiamo pensato a questo evento perché l’iniziativa è bella e sta funzionando, ma per farla crescere non basta l’Associazione Un Cuore con le ali, ora c’è bisogno dell’aiuto della città”.

“Abbiamo chiuso in questi giorni il primo blocco di abiti da sposa donati a scopo solidale e che, dopo l’esposizione, porteremo personalmente a Cascia al Monastero di Santa Rita, dove la tradizione è nata. Grazie al passaparola che si è creato sono molte le donne che ci stanno contattando per donarne altri; per questo ci sembra importante continuare l’iniziativa creando un centro di raccolta permanente a Varese. Sarebbe bello mettere gli abiti a disposizione della città e delle donne meno fortunate, però servono un luogo deputato alla raccolta e persone che vogliano impegnarsi per questa iniziativa.”

L’esposizione a Velate, che sarà aperta anche sabato 26 e domenica 27 tutto il giorno, sarà anche l’occasione per conoscere da vicino i membri dell’Associazione e gli scopi del progetto, e per prendere eventuali contatti per donare gli abiti. Chi non potesse partecipare ma volesse ugualmente donare il proprio abito da sposa può scrivere all’associazione all’indirizzo mail uncuoreconleali.varese@gmail.com

L’idea che si possa regalare a scopo benefico l’abito del giorno più importante della vita, condividendo con donne meno fortunate un momento di felicità, è piaciuta molto anche agli organizzatori della Festa di Velate, che hanno deciso di sottolineare questo evento facendo partecipare all’inaugurazione di venerdì alcune ragazze velatesi che indosseranno gli abiti di nozze delle proprie nonne.

I fotografi che si accrediteranno presso la pagina Facebook “Antico Borgo di Velate” mandando un messaggio, riceveranno le istruzioni per accompagnare le ragazze al parco della cinquecentesca Villa Clerici e scattare fotografie ambientate nell’incantevole dimora situata di fronte alla Chiesa.