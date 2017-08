Gli acquisti on line piacciono sempre di più

ecommerce alimentare

Negli ultimi sei anni, il commercio on line in Lombardia e in Italia è raddoppiato. Lo shopping “fuori dei negozi” in Lombardia è cresciuto del +4,3% in un anno e del +38,3% in sei ed è vero e proprio boom del commercio online: +9% in un anno e +113% in 6 anni.

A Varese l’aumento ha numeri leggermente discordanti rispetto alla media: in crescita del 4,9% in un anno e del 12,9% in sei.

Le imprese specializzate in commercio via internet passano infatti dalle 1.348 del 2010 alle quasi 3 mila del 2016 e danno lavoro a quasi la metà degli occupati del settore, 5 mila su 13 mila. Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano sui dati del registro delle imprese, anni 2016, 2015 e 2010.

Milano è prima con 1.272 imprese nel settore, il doppio del 2010 quando erano 613, e oltre 3 mila addetti. Vengono poi: Brescia con 329 imprese, Bergamo con 255 imprese e Monza con 254.

In Italia le imprese crescono del 10% in un anno e del +118% in sei anni. Sono quasi 16 mila e operano soprattutto a Roma (1.400 sedi di impresa), Milano (1.272) e Napoli (1.060). Se si considerano gli addetti Milano è prima con 3.126 occupati seguita da Perugia (2.616). Roma è terza con circa 2 mila, Napoli quarta con 1.400