Gli amici della Bruschera aprono le danze di settembre con la festa rionale

Gli Amici della Bruschera sono pronti ad aprire i festeggiamenti del settembre angerese grazie alla loro festa rionale che quest’anno festeggia i 40 anni. L’appuntamento è fissato dunque per l’1, 2 e 3 settembre con musica, balli e stand gastronomico.

L’inizio della festa è fissato per venerdì 1 settembre alle ore 19 con l’apertura dello stand gastronomico (il menù prevede: panini con le salamelle/porchetta, pasta al sugo e mantecata,costine e costate, pesce spada alla piastra e patatine) la serata sarà allietata dalla band “Monkey Scream”.

Mentre da sabato 2 settembre sera e per tutta la giornata di domenica sarà attivo un ricco stand gastronomico (menu: pasta, polenta bruscitt/stufato/salsiccia/baccalà e zola, panini con salamelle/porchetta, fritto misto, sarde, costate, pesce spada, patatine e dolce).

Le serate danzanti saranno allietate il sabato sera dall’orchestra “Valentina e Roberto”, mentre domenica dall’orchestra Luciana. Sabato sera e domenica tutto il giorno sarà allestito un ricco banco di beneficenza pro oratorio di Angera, e sarà inoltre possibile, per chi volesse, effettuare giri in pony e a cavallo in quanto sarà presente il Ranch Eva.