Gli assessori: “Parcheggi, vi aiutiamo noi allo sportello”

“Il primo giorno agli sportelli comunali Varese si muove è andato molto bene – racconta l’assessore con la delega al traffico Andrea Civati – da oggi avremo due sportelli e noi assessori saremo comunque in comune, all’ufficio anagrafe, per fornire le indicazioni ai cittadini. Mi sembra che le operazioni si svolgano in modo ordinato e senza problemi”.

L’assessore all’ambiente Dino De Simone ha parlato per tutta la mattina, lunedì, con gli utenti e ne è uscito rinfrancato, dopo le polemiche delle scorse settimane. “Più che problematiche direi che l’utenza ha delle esigenze e delle aspettative da soddisfare -osserva De Simone – rispetto al luogo dove abita o al luogo di lavoro che deve raggiungere”.

(Gli assessori Dino Simone, che ha la delega all’ecologia e Andrea Civati che tra le altre ha anche la delega al traffico)

“Dare informazioni all’inizio – continua De Simone – di un processo del genere è utile, perché molte persone magari torneranno in seguito e senza fare code o dimenticare nulla. E’ un periodo che serve a tutti per capire il meccanismo del nuovo piano della sosta”.

Civati aggiunge: “I pagamenti con bancomat e carte sono già pronti, dal primo settembre saranno disponibili tutte le innovazioni, ma già da oggi possono essere sottoscritti gli abbonamenti”.