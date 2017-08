GP Carnaghese, chi sarà l’erede di Consonni?

Presentazioni, gare giovanili, squadre, corridori di ciclismo in provincia di Varese

Ha quasi mezzo secolo di storia il GP Industria Commercio e Artigianato Carnaghese, gara che negli anni scorsi aveva addirittura dato spazio ai corridori professionisti (tra i vincitori anche Ivan Basso) e che da alcune stagioni è tornato appannaggio delle più alte categorie giovanili.

La gara internazionale è in programma il prossimo sabato 2 settembre, è come sempre organizzata dalla SC Carnaghese del presidente Adriano Zanzi e sarà intitolata all’ingegner Pino Introzzi, il cui nome sarà inciso sul trofeo destinato al vincitore.

Ben due le maglie tricolori al via: Matteo Moschetti, quarto nel 2016, veste quella della categoria under 23, Gianluca Milani invece ha sulle spalle quella dei corridori “Elite”. Entrambi lotteranno per un posto al sole e, perché no, per succedere nell’albo d’oro a Simone Consonni (foto in alto), il bergamasco ora in forza al Team UAE tra i professionisti.

Anche in questa occasione il teatro della prova sarà - a partire dalle 13 – il collaudatissimo Circuito del Seprio, percorso da ripetere per otto tornate e per un totale di 164 chilometri che fanno del GP Carnaghese una prova sicuramente impegnativa, pur senza grandi salite da affrontare. Non va dimenticato però il breve strappo che anticipa il traguardo, un tratto di strada che spesso ha fatto da spartiacque tra la gloria e la delusione.

Al via sono attese tutte le squadre italiane di rilievo delle categorie elite e under 23 ma anche alcune formazioni straniere. In particolare, gli azzurri dovranno guardarsi dagli uomini della russa Gazprom, della britannica Tula e dei “vicini di casa” del Velo Club Mendrisio.