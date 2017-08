Gran ballo e sfida scacchi, gli appuntamenti in piazza Cardinal Martini

piazza Carlo Maria Martini Gallarate

Dopo la grande partecipazione di cittadini per gli eventi del mese di giugno, la piazza Cardinal Martini a Cedrate è pronta ad ospitare altri due appuntamenti nel mese di settembre. promossi dall’attivissimo Comitato Insieme per Cedrate, che lavora in collaborazione con altre realtà associative.

Sabato 2 settembre, a partire dalle ore 21.00, il Comitato in collaborazione con la Pro Loco Gallarate organizzerà la serata “Musica e canto in piazza” animata da Mirko Guida (Jolly Group).

Verranno eseguite musiche per balli di gruppo – liscio, latino/americano, rock and roll, caraibici – e verranno proposte canzoni di un vasto repertorio che comprende i “tormentoni estivi”, le canzoni del momento, un po’ di rock e naturalmente l’immancabile “Occidentali’s karma”, vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo. Cantanti italiani, cantanti stranieri, gruppi storici in base alle richieste specifiche del pubblico presente potranno diventare “magicamente” la colonna sonora di un divertente e frizzante spettacolo serale.

Il secondo appuntamento, in programma domenica 24 settembre è organizzato sempre dal “Comitato Insieme per Cedrate” in collaborazione con Pro Loco Gallarate e Società Scacchisticca Gallaratese. Dopo l’evento di promozione del gioco degli scacchi, svoltosi nell’estate 2016, quest’anno si svolgerà, proprio nella Piazza dove è riprodotta una grossa scacchiera, il 1° Campionato Scacchistico Gallaratese Under 16, per un pomeriggio con tanto gioco e divertimento assicurato. A partire dalle ore 15.00, si sfideranno i migliori ragazzi Under 16 di Gallarate per contendersi l’ambito riconoscimento di campione cittadino della categoria.

Sarà l’opportunità per tutta la città di conoscere i 4 ragazzi della rappresentativa di Gallarate che domenica 1 Ottobre parteciperà al Campionato Regionale under 16 a Padenghe del Garda (BS). Ragazzi e adulti potranno cimentarsi in lezioni di prova con i giocatori della società Scacchistica che saranno a disposizione per consigli pratici per migliorarsi e per fornire informazioni sulle attività della società stessa.