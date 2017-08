Grandine e vento colpiscono il nord della provincia

Grandine e vento si sono abbattuti soprattutto nel nord della provincia, nella serata di martedì 8 agosto. Molte le segnalazioni dei lettori arrivate, con tanto di numerose foto, proprio nell’ora del tramonto. A quell’ora i nuvoloni neri sembravano ancora più minacciosi.

La tempesta si è quindi abbattuta sulla provincia, soprattutto a nord, tra Cocquio e Laveno, intorno alle 19 di martedì sera. Si è poi spostata verso il centro della provincia, portando grandine e vento forte anche a Varese, Malnate, Castronno e Gazzada, dove il maltempo ha proseguito almeno fino alle 21.

A Vergiate, a causa di una violenta bomba d’acqua, il sindaco ha diramato un allerta con la via Cusciano (lato via Corgeno) che è rimasta totalmente allagata. Ma arrivano segnalazioni di diversi allagamenti.

Colpite dalla grandine, con chicchi anche di 2 centimetri di diametro, anche Marchirolo, Azzate, Buguggiate e molte altre zone da Varese verso il nord della provincia.

In serata il maltempo si è abbattuto anche nella zona sud della provincia, anche se in maniera più lieve. Interessate da una parte di grandine, anche se per breve tempo, sia Venegono che Tradate, fino alla zona di Busto.

Moltissime le segnalazioni ai Vigili del Fuoco che sono dovuti intervenire per alberi caduti e tegole di tetti che si sono mosse a causa del vento. Oltre a qualche allagamento, sia nelle strade che nelle abitazioni. Non risulta comunque vi siano stati feriti o disagi particolari.

Intorno alle 22 la situazione è quasi tornata alla normalità.